DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

BİSİKLET LİSANSI NASIL ÇIKARTILIR
Trafik sigortası yaptırmak neden zorunlu?
İlbank 3 Yılda İçinde Bisiklet Yollarının Olduğu 3 bin 169 Projeyi Hizmete Sundu
Rusya İdlib'e hava saldırıları düzenledi
'İslam kanunları 400'den fazla spora izin veriyor'
Almanya Mali'yi Rus şirketi Wagner ile anlaşmaması konusunda uyardı
Van'da devletin sürü desteği 'tersine göç'ü başlattı
Irak'ın Duhok kentinde PKK'nın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 Peşmerge öldü
Van'da devletin sürü desteği 'tersine göç'ü başlattı
Analiz: Bütçe dengesi vergi tahsilatı etkisiyle fazlaya döndü
Borsada patinaj süreci
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sağanak etkili oldu
“Kimin yaşayacağına karar vermek…”
'Bazı bankalar hiç uslanmıyor!'
Trump'tan Genelkurmay Başkanı'na 'vatana ihanet' suçlaması

TIMETURK / DÜNYA / Almanya Mali'yi Rus şirketi Wagner ile anlaşmaması konusunda uyardı

Almanya Mali'yi Rus şirketi Wagner ile anlaşmaması konusunda uyardı

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Mali'yi Rus paralı askerleri bünyesinde barındıran Wagner şirketi ile anlaşmaması konusunda uyardı.

2 Saat Önce
2021-09-15 21:11:44
Almanya Mali'yi Rus şirketi Wagner ile anlaşmaması konusunda uyardı

Kramp-Karrenbauer Twitter'dan yaptığı açıklamada, Mali ve Rus şirketi Wagner arasında bir anlaşmanın olması durumunda Alman ordusunun Mali'deki görevini sorgulayacağını belirterek, "Böyle bir anlaşma, Almanya'nın Fransa, Avrupa Birliği ve BM ile birlikte sekiz yıldır Mali'de yaptığı her şeyle çelişiyor." ifadesini kullandı.

Kramp-Karrenbauer "Mali'nin Rus paralı asker gruplarıyla iş birliğinin doğru olduğu kanıtlanırsa bu, Federal Ordu'nun Birleşmiş Milletler Mali'deki Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) ve Mali'deki Avrupa Birliği Eğitim Misyonu (EUTM) yetkisinin temelini sorgulayacaktır. Bu nedenle Federal Meclis ile birlikte sonuçlar çıkarmak zorunda kalacağız."değerlendirmesinde bulundu.

Afrika basınına göre Mali ile Wagner arasındaki anlaşma uyarınca Rus paralı askerleri Mali Silahlı Kuvvetlerini (FAMa) eğitmekten ve belirli üst düzey Malili liderlerin korunmasından sorumlu olacak. Wagner'e bunun karşılığında ayda yaklaşık 10,8 milyon dolar ödeme yapılacak.

Mali'de yaklaşık 1100 Alman askeri bulunuyor.

Almanya MINUSMA ve EUTM ile Mali'de barışın korunmasına destek veriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş