Almanya lideri Scholz: Rusya'ya enerji ambargosu ekonomik krize yol açar

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

DW Türkçe'nin haberine göre; Rusya'ya enerji sektörünü kapsayacak ivedi bir ambargo uygulanmasının ağır ekonomik sonuçlar doğuracağını ifade eden Scholz, bunun Almanya'da birçok sanayi dalında büyük zararlara yol açacağını söyledi.

ARD kanalında katıldığı bir programda, Rusya'ya enerji sektöründe uygulanacak ambargonun ekonomik krize ve büyük çaplı istihdam kayıplarına sebep olacağını kaydeden Almanya Başbakanı Scholz, bu nedenle ilk aşamada Rusya'dan enerji ithalatını tamamen kesmeyeceklerini, bunun yerine azaltmaya gideceklerini belirtti. Scholz, buna paralel olarak yeni tedarikçiler bulmaya çalıştıklarını kaydetti. Başbakan Olaf Scholz, bu hedefin tutturulmasının kömür tedariği konusunda bu yılın sonuna kadar mümkün olabileceğini belirtirken, petrolde de hızlı sonuçlar alınabileceğini ifade etti. Ancak Başbakan Rus doğal gazına olan bağımlılığın ise bir süre daha devam etmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

FÜZE KALKANI PROJESİ

Öte yandan Başbakan Scholz, hükümetinin İsrail modeline dayanan bir füze kalkanı kurmayı tasarladığını, ancak bu konuda görüşmelerin henüz tamamlanmadığını bildirdi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Scholz, Rusya'nın "çıkarlarını zorla dayatmaya hazır bir komşu" olduğunu belirterek, "Bu yüzden hazırlanmalı ve o kadar güçlü olmalıyız ki, bu gerçekleşmesin" dedi. .