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Almanya, İsrail şiddetini kınamaktan kaçındı

Berlin hükümeti, İsrail güvenlik güçlerinin Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere yönelik saldırılarını ve şiddeti kınamaktan kaçındı.

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10.05.2021 16:21:52
Almanya, İsrail şiddetini kınamaktan kaçındı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Kudüs'te son günlerde devam eden olaylarla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Burger, Alman hükümetinin Kudüs'te İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik şiddetine sessiz kaldığının anımsatılması üzerine, "Berlin sessiz kalmıyor, aksine Berlin bölgedeki partnerlerle yoğun olarak temasta. Dışişleri Bakanı (Heiko Maas) dün Ürdün Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü. Hafta sonu da İsrailli mevkidaşıyla temastaydı" dedi.

"Orta Doğu Dörtlüsü'nün açıklamasına atıfta bulunabilirim"

Heiko Maas'ın Ürdünlü mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından Kudüs'teki şiddetin tırmanışına dair endişesini dile getirdiğini aktaran Burger, ayrıca Orta Doğu Dörtlüsü'nün de konu hakkında açıklama yaptığını, bu açıklamayı önemli bulduklarını ve buna katıldıklarını kaydetti.

AA muhabirinin "İsrail güvenlik güçlerinin camide ve Doğu Kudüs'teki insanlara yönelik saldırılarını ölçülü buluyor musunuz veya bu şiddeti kınıyor musunuz? Bu konudaki tutumunuz nedir?" sorularına da Burger, "Ben sadece daha önceki söylediklerime ve Orta Doğu Dörtlüsü'nün açıklamasına atıfta bulunabilirim" cevabını verdi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamalarına katıldığını belirterek, iki tarafı gerginliği azaltmaya çağırdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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