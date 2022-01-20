Almanya İçişleri Bakanı: İslam elbette Almanya'ya aittir

Almanya’nın yeni İçişleri Bakanı Faeser, İslamiyet’i Almanya’nın bir parçası olarak gördüğünü belirtirken, ülkenin önemli ölçüde göçmen işgücüne ihtiyacı olduğunu söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkedeki Müslümanlar ve göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Göçmen dostu bir siyaset" izleyeceklerini belirten Sosyal Demokrat Partili (SPD) Faeser, Süddeutsche Zeitung gazetesinin Perşembe günkü nüshasına verdiği demeçte, "İslam elbette Almanya'ya aittir, (o) on yıllardır kültürel yaşamın bir parçasıdır" dedi.

DW Türkçe'nin haberine göre, Almanya'nın bir göç ülkesi olduğunu vurgulayan Faeser, "Artık iyi bir entegrasyon ülkesi de olmalıdır" diye konuştu.

Almanya'nın uyum konusunda ilerleme kaydedebilmesi için göçmenlerin Alman vatandaşlığına geçişlerinin kolaylaştırılması ve yasal göçün teşvik edilmesi gibi uygulamalara başvurulması gerektiğini söyleyen Faeser bir yandan, "İş gücü göçünü kolaylaştırmalıyız" derken, öte yandan da "Kalamayacak olanların geri gönderilmesini ve gönüllü olarak ayrılmasını da teşvik etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Faeser, işgücü piyasasının "önemli ölçüde" göçe ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.

SPD'li politikacı, İslamiyet'in Almanya'nın da bir parçası olduğunu vurgularken, İslamcı tehlikelerden de "büyük endişe duyduğunu" dile getirdi.

Faeser demecinde, "Afganistan gibi ülkelerdeki istikrarsızlıklar riskleri artırıyor ve (İslamcılara) geri çekilme alanları yaratabilir. Çok dikkatli olmalıyız. Ülkemizdeki terör tehdidi bende endişe yaratıyor" dedi.

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