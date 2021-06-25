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Almanya, Hamas ve PKK bayraklarını yasakladı

Almanya'da son dönemlerde antisemitizm yanlısı gösterilerin artması sonrası hükümeti oluşturan üç koalisyon partisinin hazırladığı ve Hamas ile PKK bayraklarının yasaklanmasını öngören tasarı Federal Meclis'te kabul edildi.

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25.06.2021 15:52:42
Almanya, Hamas ve PKK bayraklarını yasakladı

Almanya'da son dönemlerde antisemitizm yanlısı gösterilerin artması sonrası hükümeti oluşturan üç koalisyon partisinin hazırladığı ve Hamas ile PKK bayraklarının yasaklanmasını öngören tasarı Federal Meclis'te kabul edildi.

Söz konusu teklif, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) tarafından meclise sunulmuştu.

Hamas ve PKK Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.

Meclis'te kabul edilen yasaya göre terör örgütleri ile bağlantılı aşırı sağcı grupların forumlarında başkalarına ait kişisel bilgileri yayınlamak da suç kapsamına alındı. Ayırca antisemitizm ile Müslümanlara yönelik nefreti teşvik edenlere cezai müeyyide uygulanacak.

1987 yılında kurulan ve Filistin Parlamentosu'nda çoğunluğu elinde bulunduran Hamas'ın paramiliter kanadı ABD, AB. Kanada, İsrail ve Japonya tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.

CDU ve SPD Sözcüsü Thorsten Frei, konuyla ilgili geçen hafta yaptığı açıklamada "Almanya topraklarında terör örgütü bayraklarının dalgalanmasını istemiyoruz." derken, Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajında, "Partilerin bu konuda fikir birliğine varması memnuniyet verici. Bu vesileyle ülkede yaşayan Yahudi vatandaşlarımıza da açık bir mesaj vermiş oluyoruz." demişti.

Merkel'den sonra Almanya'nın yeni başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılan CDU'lu Armin Laschet de, ülkede yapılan antisemitizm gösterileri sonrası Hamas bayrağının yasaklanması gerektiğini söylemişti.

Kaynak:Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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