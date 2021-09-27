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Almanya Federal Meclisi'ne Türk kökenli kaç vekil girdi?

Almanya'da milletvekili genel seçimlerini oyların yüzde 25 virgül 7'sini alan Sosyal Demokrat Parti yarışı önde tamamladı. Federal Meclis'e Türk kökenli 18 milletvekili de girdi.

2 Saat Önce
2021-09-27 13:06:41
Almanya Federal Meclisi'ne Türk kökenli kaç vekil girdi?

Almanya'da 26 Eylül pazar günü gerçekleşen ve 16 yıllık Angela Merkeldöneminin sonunu getiren genel seçimlerde 18 Türk kökenli aday parlamentoya girdi.

En çok aday SPD'den

CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat'ın yaptığı açıklamaya göre, en çok Türk kökenli aday Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) çıktı. Kolat, parlamentoya SPD'den 10 Türk kökenli adayın girdiğini ifade etti.

SPD'den Bundestag'a girmeye hak kazanan Türk adaylar: Cansel Kızıltepe, Hakan Demir, Aydan Özoğuz, Metin Hakverdi, Macit Karaahmetoğlu, Derya Türk-Nachbaur, Gülistan Yüksel, Nezahat Baradari, Mahmut Özdemir

 

 

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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