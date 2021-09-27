Almanya Federal Meclisi'ne Türk kökenli kaç vekil girdi?

Almanya'da milletvekili genel seçimlerini oyların yüzde 25 virgül 7'sini alan Sosyal Demokrat Parti yarışı önde tamamladı. Federal Meclis'e Türk kökenli 18 milletvekili de girdi.

Almanya'da 26 Eylül pazar günü gerçekleşen ve 16 yıllık Angela Merkeldöneminin sonunu getiren genel seçimlerde 18 Türk kökenli aday parlamentoya girdi.

En çok aday SPD'den

CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat'ın yaptığı açıklamaya göre, en çok Türk kökenli aday Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) çıktı. Kolat, parlamentoya SPD'den 10 Türk kökenli adayın girdiğini ifade etti.

SPD'den Bundestag'a girmeye hak kazanan Türk adaylar: Cansel Kızıltepe, Hakan Demir, Aydan Özoğuz, Metin Hakverdi, Macit Karaahmetoğlu, Derya Türk-Nachbaur, Gülistan Yüksel, Nezahat Baradari, Mahmut Özdemir

Yeşiller ikinci sırada Türk kökenli adayların çokluğu konusunda SPD'yi takip eden parti Yeşiller oldu. 5 Türk kökenli adayın parlamentoya giriş hakkı kazandığı Yeşiller'de kadın aday yoğunluğu dikkat çekiyor. Yeşiller'in Türk kökenli adayları: Ekin Deligöz, Canan Bayram, Cem Özdemir, Melis Sekmen, Filiz Polat Sol Parti'den 3 kişi Yüzde 4,9 oranında oy alan Sol Parti'den Türk kökenli üç isim parlamentoya giriş hakkı kazandı. Sol Parti adaylarının isim listesi ise şöyle: Ateş Gürpınar, Gökay Akbulut, Sevim Dağdelen Merkel'in partisinden 1 aday Seçim kampanyaları boyunca "göçmen" politikalarına yönelik olumlu vaatleriyle dikkat çeken Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nden ise sadece bir Türk kökenli aday meclise girme hakkı kazandı. CDU'dan parlamentoya giriş yapacak aday; Serap Güler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.