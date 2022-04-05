Almanya: Depolarımızda silah kalmadı

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Avrupa Birliği’nde (AB) Ukrayna savaşından dolayı Rusya’ya karşı hazırlanacak 5. yaptırım paketinde sert önlemlerinin yer alacağını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Berlin'de düzenlenen Moldova Destek Konferansının ardından Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Moldova Başbakanı Natalia Gavrilita ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransız mevkidaşıyla Ukrayna'nın Buça kentinde yaşananlara cevap verilmesi gerektiği konusunda uzlaştıklarını ifade eden Baerbock, "Bu savaş suçlarına cevabın şimdi Avrupa düzeyinde 5. yaptırım paketi ile olmalı." dedi.

Baerbock, 5. yaptırım paketi konusunda Almanya ve Fransa'nın birlikte yol aldıklarını aktararak, bu paket ile AB'ye üye ülkelerin Rusya'dan fosil enerji ithalatını tamamen sona erdirmesi için temel oluşturulacağını kaydetti.

"5. yaptırım paketinde başka sert önlemler olacak." diyen Baerbock, Rusya'ya fosil enerji bağımlılığından çıkışın kömürle başlayacağını, ardından petrol ve gazın takip edeceği bilgisini paylaştı.

Baerbock, 27 AB ülkesinin enerji bağımlılıklarının farklı olduğunu belirterek, Rusya'dan fosil enerji ithalatının tamamen sonlandırılması için ortak bir Avrupa yol haritasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

"Alman ordusunun kendi depolarında da hemen hemen hiç kalmadı"

Almanya'nın Ukrayna'ya silah sağlamasına da değinen Baerbock, "(Silah sağlamaya) Hayır demiyoruz, ne gibi çözümler bulabileceğimize bakıyoruz. Bunu AB, NATO ve hepsinden önemlisi G7 ortakları olarak birlikte yapıyoruz." dedi.

Baerbock, hükümetin ülkesinin henüz sağlamadığı silah sistemlerini incelediğini işaret ederek, "Ancak Alman ordusunun kendi depolarında da hemen hemen hiç kalmadı." ifadesini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian da, Alman dostlarıyla Ukrayna'ya insani, ekonomik ve askeri desteği sürdüreceklerini söyledi.

Ukrayna'daki durumun kötüleşmesinden dolayı Rusya'ya başka yaptırımların uygulanacağını ve 5. yaptırım paketini hazırlayacaklarını belirten Le Drian, "Almanya ve Fransa olarak bu paketi belirleme sürecindeyiz. Bunun içinde elbette petrol ve kömür olmalı. Uygulama yöntemleri anlaşma sürecinde bulunuyor. " dedi.

Le Drian, olası uluslararası hukuk ihlallerinin ve olası savaş suçlarının belgelenmesi konusunda Ukrayna'nın desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Moldova'ya destek konferansı

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Moldova'ya Destek Konferansının bir mesaj olduğunu belirterek, hiçbir ülkenin Rusya'nın arka bahçesi olmadığını söyledi.

Konferansa 30'dan fazla ülkenin ve 9 uluslararası kurumun katıldığı bilgisini paylaşan Baerbock, 2,5 milyon nüfusu olan Moldova'nın yüzbinlerce Ukraynalıya koruma ve barınma imkanı sağladığını kaydetti.

Baerbock, buradaki zorlukları bildiklerini ve Moldova'nın yalnız olmadığını ifade etti.

Moldova'yı destekleyeceklerini vurgulayan Baerbock, Ukrayna'dan Moldova'ya gelen özellikle acil yardım edilmesi gerekenlerin uçaklarla taşınmasına devam edileceğini belirtti.

Toplantıda 12 bin kişinin kabul edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını, ancak bu sayının artacağını ifade eden Baerbcok, Moldova'ya 71 milyon avro da insani yardım yapılacağını kaydetti.

Baerbock, Moldova'ya, Rusya'dan gaz ve elektrik bağımlılığından kurtulması, reformlara devam etmesi ve sınır yönetimi konularında yardım edileceğini belirterek, mali açıdan dayanıklı olması için de Moldova'ya kredi ve diğer yardımlarla birlikte 695 milyon avro destek verileceğini kaydetti.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drain, Moldova'nın enerji bağımsızlığına ulaşması için etkili bir iş birliği geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

"Moldova'nın güvenliği Avrupa'nın güvenliğidir." diyen Le Drian, Moldova'nın mültecilere destek vermesinin etkileyici olduğunu sözlerine ekledi. AA .