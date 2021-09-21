Almanya: 'Denizaltı krizi' AB için alarm verici

Almanya, Fransa’nın ABD ve Avustralya ile yaşadığı “denizaltı ihalesi krizinin” Avrupa Birliği’nin (AB) tamamı için “alarm verici bir işaret olduğunu” söyledi.

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Michael Roth, Brüksel'deki AB bakanlar toplantısına katılmadan önce basının son krizle ilgili sorularını yanıtladı.

Roth, “Egemenliğimizi nasıl güçlendirebiliriz, dış politika ve güvenlik konularında nasıl daha fazla birlik gösterebiliriz sorusunu kendimize sormamız gerekir” diyerek AB'nin bu tür sorunlara karşı daha fazla dayanışma içinde olması gerektiğini söyledi.

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Clément Beaune ise AB'nin ülkesine verdiği destekten memnun olduğunu belirterek, AB'nin ortak çıkarlarını daha iyi savunmak için 27 ülkenin egemenlik ve özerkliğinin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Clement Beaune, “Bu bir Fransız değil Avrupa meselesi, çok kolay ve kibar bir dünyada değiliz, Avrupalılar daha katı ve dayanışma içinde olmalı.” diyerek ülkesinin görüşlerini özetledi.

AB, tepki olarak ABD ile yapılacak toplantıyı erteledi

Reuters, son olarak, AB Büyükelçilerinin, Fransa'ya destek vermek adına ABD ile yeni oluşturulan yeni teknolojiler ve ticaret komitesinin 29 Eylül'de Brüksel'de yapacağı ön hazırlık toplantısının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve Komisyonu da son yaptığı ayrı ayrı açıklamalarda, ABD ve Avustralya ile yaşadığı denizaltı ihalesi kriziyle ilgili olarak Fransa'ya destek verdiğini duyurdu.

Denizaltı krizi nasıl ortaya çıktı ?

Fransa, Avustralya'nın denizaltı anlaşmasını iptal etmesine sert tepki göstermiş, Avustralya ve ABD'deki büyükelçilerini Paris'e çağırmıştı.

Fransa hükümeti ayrıca AB ile Avustralya arasında görüşmeleri süren ticaret anlaşmasını engelleyeceğinin sinyalini vermişti.

Avustralya, ABD ve İngiltere arasındaki AUKUS anlaşması nedir?

Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalan AUKUS anlaşmasının ardından, Avustralya'nın Fransız Naval Group'la vardığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği açıklanmıştı.

Anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise "Sırtımızdan vurulduk." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.