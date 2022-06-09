Almanya’dan yayaların üzerine sürülen araçla ilgili açıklama

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, dün başkent Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesine ilişkin olaydaki mevcut bulgularda siyasi bir arka planın bulunmadığının görüldüğünü söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Berlin Emniyet Müdürü Barbara Slowik ile olay yerinde incelemelerde bulundu.

Alman hükümeti adına, hayatını kaybeden öğretmenin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara geçmiş olsun dilediğini ifade eden Faeser, bu korkunç olay dolayısıyla derinden sarsıldığını kaydetti.

Özellikle polis ve itfaiye ekiplerine karmaşık olan bir durumu kısa sürede kontrol ettikleri için teşekkür eden Faeser, "Olayla ilgili arka planı aydınlatmamız lazım. En azından şimdiye kadar olayın siyasi arka planının olmadığı görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Iris Spranger de Berlin Eyalet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, olaya ilişkin soruşturmanın cinayet masası tarafından yürütüldüğünü belirterek aracı süren 29 yaşındaki Ermeni kökenli kişinin gözaltında olduğunu ve bugün hakim karşısına çıkarılacağını belirtti.

Spranger, son bilgilere göre sürücünün geçmişte psikolojik sorunlar yaşadığını aktararak, "Somut ayrıntılar soruşturma kapsamında aydınlatılması lazım." ifadesini kullandı.

Bu kişinin 2015'te Alman vatandaşlığı aldığını aktaran Spranger, şüphelinin poliste sabıkası bulunduğunu ve geçmişte bu kişi hakkında adam yaralama, haneye tecavüz ve hakaret gibi suçlardan inceleme yapıldığı bilgisini paylaştı.

Spranger, bu kişi hakkında siyasi veya aşırılık yanlısı eylemlerle ilgili bilinen bir durumun olmadığını ifade ederek bundan dolayı bu olayı psikolojik rahatsızlığı bulunan bir kişinin cinnet geçirmesi olarak değerlendirdiğini kaydetti.

Başkent Berlin'de dün kentin işlek caddelerinden Kürfüstendamm ile Ranke caddelerinin kesiştiği yerde 20 yaşındaki Gor H, aracını yayaların üzerine sürmüş, olayda 1 öğretmen hayatını kaybetmiş, aralarında öğrencilerin bulunduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı. AA .