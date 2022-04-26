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Almanya'dan Ukrayna'ya 'Gepard' uçaksavar tedariki
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Almanya'dan Ukrayna'ya 'Gepard' uçaksavar tedariki

Almanya Ukrayna'ya 'Gepard' tipi zırhlı uçaksavar tanklar tedarik edecek.

2 Saat Önce
2022-04-26 11:22:09
Almanya'dan Ukrayna'ya 'Gepard' uçaksavar tedariki

Alman basınında yer alan haberlerde hükümet, silah üretimi yapan Krauss-Maffei Wegmann'a (KMW) ordunun stoklarında bulunan ve teknik olarak yenilenmiş Gepard (Çita) uçaksavar tanklarını satabilmesi için izin verecek.

Uçaksavarların ayrıca kara unsurlarına karşı da savunma sağlayabildiği belirtildi.

Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in Ramstein'daki ABD hava üssünde yapılacak savunma bakanları toplantısında silah sevkiyatı meselesini açıklayacağı ifade edildi. .

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