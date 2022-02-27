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Almanya’dan Ukrayna için 9 obüs onayı

Alman hükümetinin, Estonya'ya eski Doğu Almanya'nın stoklarından kalan 9 obüsü Ukrayna'ya vermesi için izin verdiği bildirildi.

49 Dakika Önce
2022-02-27 00:00:18
Almanya’dan Ukrayna için 9 obüs onayı

Alman hükümetinin basın ofisinden yapılan açıklamada, hükümetin eski Doğu Almanya ordusu stoklarından kalan "D30" tipi 9 obüsün ve mühimmatın Ukrayna'ya verilmesi için Estonya'ya onay verdiği belirtildi.

Açıklamada, Hollanda'ya da Alman yapımı 400 tanksavarın Ukrayna'ya verilmesi için izin verildiği aktarıldı.

Daha önce belirli şartlarla Finlandiya'ya satılan ardından Estonya'ya devredilen obüslerin Ukrayna verilmesi için Estonya, uzun süreden beri Almanya'nın onayını bekliyordu.

Almanya'dan silah alan ülkelerin, bu silahları üçüncü bir ülkeye satabilmesi için Almanya'nın onayı gerekiyor.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit de daha önce, Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için ordu stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı alındığını duyurmuştu. AA .

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