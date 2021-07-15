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TIMETURK / DÜNYA / Almanya'dan Türkiye'ye Libya mesajı

Almanya'dan Türkiye'ye Libya mesajı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'dan yabancı güçlerin çekilmesine Suriyeli paralı askerlerden başlanması ve ardından düzenli güçlerin de ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.

1 Saat Önce
2021-07-15 12:26:06
Almanya'dan Türkiye'ye Libya mesajı

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'da bulunan yabancı silahlı güçlerin ülkeden çekilmesine bir an önce başlanmasını istedi.

Maas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenecek Libya oturumu öncesinde yaptığı açıklamada, yabancı güçlerin çekilmesine "çeşitli taraflarca konuşlandırılan Suriyeli paralı askerlerden başlanması gerektiğini" belirterek, "Bu sürece girildiğinde, Libya'da bulunan düzenli güçler de dahil olmak üzere diğer güçlerin de parça parça ülkeyi terk etmesi gerekecektir" diye konuştu.
BMGK oturumunda, 23 Haziran'da Berlin'de düzenlenen ikinci uluslararası Libya konferansında verilen taahhütlerin uygulanması masaya yatırılacak. İkinci Libya konferansına aralarında Türkiye, Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de bulunduğu 16 ülkeden üst düzey temsilciler katılmış ve konferans sonunda yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi taahhüdü yeniden vurgulanmıştı. Ancak aynı taahhüt Ocak ayındaki ilk konferansta da dile getirilmesine rağmen yabancı güçlerin çekilmesinde yol katedilememişti. BM tahminlerine göre ülkede halen 20 bin civarında yabancı silahlı güç bulunuyor.

Yabancı savaşçılar sorunu

Yabancı savaşçıların büyük bölümünü Sudan ve Çad'dan gelen paralı askerler oluşturuyor. Rus Wagner güçleri de bölgede faal. Ancak Moskova bu paralı askerlerle bir bağlantısı olduğu iddialarını reddediyor.
Türkiye ise diğer ülkelerden farklı olarak Libya'da doğrudan resmi askeri varlığa sahip. Türk askerlerinin buradaki varlığı, 27 Kasım 2019'da dönemin meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı'na dayanıyor. Ankara bu nedenle yabancı askerlerin çekilmesi için yapılan çağrıların kendisini bağlamadığını savunuyor.

Türkiye şerh düşmüştü

Türkiye'nin ikinci Libya konferansının sonuç bildirgesinde, yabancı birliklerin çekilme işlemlerinin "daha fazla gecikmeksizin" ve "tamamen" hayata geçirilmesi maddesine şerh koyduğu kamuoyuna yansımış, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'da güvenlik güçlerinin eğitimi için bulunan askerler gibi "düzenli güçler" ile paralı askerlerin aynı kefeye koyulamayacağı konusunun tartışıldığını belirterek "Bu konu bugün bizi yoğun bir şekilde meşgul etti" demişti.
Türkiye ayrıca Libya'daki çatışmalarda savaşmak üzere Suriye'den militanları bölgeye gönderdiğini de kabul etmişti. Ancak Suriyeli güçlerin Libya'da halen varlık gösterip göstermedikleri, ne kadarının geri çekildiği tam olarak bilinmiyor.

Kaynak: DW Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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