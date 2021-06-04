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Almanya'dan Türkiye ile ilgili koronavirüs kararı

Almanya seyahat kısıtlamalarında olumlu yönde güncelleme yaptı. Türkiye “yüksek riskli' bölgeden “riskli' bölge statüsüne alındı.

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04.06.2021 16:42:11
Almanya'dan Türkiye ile ilgili koronavirüs kararı

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), Sağlık, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarıyla hazırladığı riskli bölgeler listesini güncelledi.

Buna göre nisan ortasından bu yana "yüksek riskli" bölgeler listesinde yer alan Türkiye, Covid-19 vakalarının düşmesiyle 6 Haziran'dan geçerli olmak üzere bu gruptan çıkarıldı ve "riskli' grubuna dahil edildi.

"Yüksek riskli" bölgeler listesinden Türkiye'nin yanı sıra Litvanya ve İsveç de çıkarılarak "riskli" bölgeler listesine konuldu.

KARANTİNA ZORUNLULUĞU KALKTI

Böylece iki doz aşı olanlar, hastalığı atlatıp iyileşenler ve pcr testi getirenler artık Almanya'da 10 gün karantinaya girmek zorunda kalmayacak.

Çekya, Vatikan, İtalya ise tamamen "risk" bölgeleri listesinden çıkarıldı.

Uruguay ise "virüs varyasyon" bölgesi olarak ilan edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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