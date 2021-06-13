Almanya'dan Türkiye duyarlılığı: PKK'yı destekleyen grubun çıkışına izin vermedi

Almanya'nın Düsseldorf Havalimanından Irak'ın Erbil şehrine gitmek isteyen ve polis tarafından engellenen heyetin 'PKK için canlı kalkan' olmak için yola çıktığı, Almanya'nın NATO ortağı Türkiye ile ilişkilerin bozulmaması amacıyla havaalanında durdurulduğu iddia edildi.