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Almanya'dan Türkiye duyarlılığı: PKK'yı destekleyen grubun çıkışına izin vermedi

Almanya'nın Düsseldorf Havalimanından Irak'ın Erbil şehrine gitmek isteyen ve polis tarafından engellenen heyetin 'PKK için canlı kalkan' olmak için yola çıktığı, Almanya'nın NATO ortağı Türkiye ile ilişkilerin bozulmaması amacıyla havaalanında durdurulduğu iddia edildi.

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13.06.2021 08:06:24
Almanya'dan Türkiye duyarlılığı: PKK'yı destekleyen grubun çıkışına izin vermedi
Almanya'nın Düsseldorf Havalimanından Irak'ın Erbil şehrine gitmek isteyen ve polis tarafından engellenen heyetin "PKK için canlı kalkan" olmak için yola çıktığı, Almanya'nın NATO ortağı Türkiye ile ilişkilerin bozulmaması amacıyla havaalanında durdurulduğu iddia edildi.

Almanya'nın etkili gazetelerinden Die Welt'in polis raporuna dayandırıldığı haberinde, ülkedeki PKK'ya yakın Kürt derneklerinin terör örgütüne destek olmak amacıyla "canlı kalkan" kampanyası başlattığı, haziran ayı içinde insanların gruplar halinde Irak'a gitmek için yola çıkacağı belirtildi.

Gazetenin haberinde, Almanya'da yasaklı terör örgütü listesinde yer alan PKK'nın NATO üyesi Türkiye'ye karşı olan eylemlere katılması ya da pasif destek vermesinin Federal Almanya Cumhuriyeti'nin çıkarlarını önemli ölçüde etkileyeceği vurgulanarak, "Alman veya Avrupa vatandaşlarının çatışmaya katılması Türkiye ile ilişkileri olumsuz etkileyecektir." denildi.

- Olay

Almanya'nın Düsseldorf Havalimanından Irak'ın Erbil şehrine gitmek isteyen heyetin ülkeden çıkışına polis tarafından izin verilmemişti.

Polis, aralarında Hamburg eyaleti Sol Parti Grup Eş Başkanı ve Eyalet Milletvekili Cansu Özdemir'in bulunduğu heyetin, "Almanya'nın itibarı zedeleme tehlikesi" gerekçesiyle heyetin ülkeden çıkışının engellendiğini açıklamıştı.

Polis sözcüsü, yaptığı açıklamada, Özdemir'in ilk başta eyalet meclisi üyesi olduğunu söylemediğini, milletvekili olduğunu daha sonra öğrendiklerini aktarmış, avukatlarının müracaatından sonra Özdemir, polis tarafından serbest bırakılmıştı.

Sorgulanan diğer heyet üyelerinden bazılarının yurt dışına çıkış yasağı olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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