Almanya'dan tartışmalı karar! Suudi Arabistan'a silah satışı onaylandı

Almanya'da koalisyon hükümeti, Yemen'deki savaş nedeniyle getirilen yasağı iptal ederek, Suudi Arabistan'a yeni silah ihracat anlaşmalarını onayladı.

Almanya, Suudi Arabistan'ın Yemen'e saldırmasının ardından 2018 yılından itibaren ülkeye silah ihracatını durduğunu açıklamıştı. Scholz'un Suudi Arabistan ziyaretinde Veliaht Prens Muhammed bin Salman'la yaptığı görüşmede yeni silah ihracatı anlaşmaları imzaladığı ortaya çıktı.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in, Almanya Federal Meclisi'ne gönderdiği yazıda, Scholz'un Suudi Arabistan ziyaretinde birçok silah ihracatı anlaşması imzaladığı doğrulandı.

Der Spiegel'in haberine göre, Almanya Riyad'a Eurofighter ve Tornado savaş uçakları için yaklaşık 36 milyon avroluk ekipman ve mühimmat gönderecek. Ayrıca Almanya'nın İtalya, İspanya ve İngiltere'yle ortak projesi olan Airbus A330 MRTT uçakları için de 2,8 milyon avroluk yedek parçayı Suudi Arabistan'a göndereceği bildirildi.

SCHOLZ AMBARGOYU SÜRDÜRECEĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Alman haber ajansı DPA'ya konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Farhan, Riyad'ın "Yemen'den gelebilecek Husi saldırılarına karşı silahlara ihtiyacı olduğunu" ileri sürerek, Almanya'nın silah ambargosu kararını kaldırmasını beklediğini, iki ülkenin "uzun süredir" silahlanma konusunda iş birliği içinde olduğunu söylemişti.

Suudi Arabistan'ın Yemen'e saldırmasının ardından, Kasım 2018'de dönemin Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Suudi Arabistan'a silah ihracatının durdurulduğunu açıklamıştı. Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti koalisyonunun başında bulunan Olaf Scholz da hükümetin ambargoyu sürdüreceğini iddia etmişti.