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Almanya'dan Libya hamlesi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Almanya'nın 7 yıldır kapalı olan Trablus'taki büyükelçiliğini bugün yeniden açtığını duyurdu.

1 Saat Önce
2021-09-09 14:57:37
Almanya'dan Libya hamlesi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Almanya'nın 7 yıldır kapalı olan Trablus'taki büyükelçiliğini yeniden açtığını duyurdu.

Libya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Dibeybe, bugün başkent Trablus'a resmi ziyaret düzenleyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı kabul etti.

Görüşmede, Libya'daki son siyasi gelişmeler, ülkede yıl sonunda yapılması planlanan seçimler için ilerleme kaydedilmesi imkanı ve seçimlerin önündeki zorluklar ele alındı.

Dibeybe, Maas'ın ziyaret kapsamında, Almanya'nın büyükelçiliğini yeniden açtığını ve Trablus'taki faaliyetlerine döndüğünü belirtti.

Büyükelçiliğinin yeniden faaliyete geçmesinin "istikrar yolunda bir adım ve bir başka olumlu sonuç" olduğunu kaydeden Libya Başbakanı, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ziyaretinden mutlu oldum ve iki ülke arasında ayrıcalıklı ilişkiler gerçekleşmesini dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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