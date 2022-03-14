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Almanya'dan kritik F-35 kararı

Alman hükümetinden kaynaklar, Berlin yönetiminin F-35 savaş uçakları almak için prensipte anlaştığını duyurdu

2 Saat Önce
2022-03-14 09:42:33
Almanya'dan kritik F-35 kararı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası askeri harcamalarını artıracağını duyuran Almanya ilk adımını F-35 ile atmaya hazırlanıyor.

Hükümet kaynaklarının Deutsche Presse-Agentur'a (dpa) verdiği bilgiye göre Almanya, hava kuvvetlerini ABD yapımı F-35 savaş uçaklarıyla donatmak istiyor.

Kaynaklar, Almanya'nın en fazla 35 adet F-35 almayı planladığını belirtti.

Dpa'nın gündeme taşıdığı haber ile ilgili henüz resmi makamlardan bir açıklama gelmedi.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Alman ordusunun federal bütçeden yatırımlar ve silahlanma projeleri için 100 milyar Euro alacağını söylemişti. .

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