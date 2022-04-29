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Almanya'dan ''Kavala'' hamlesi: Türk büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Almanya, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası nedeniyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

3 Saat Önce
2022-04-29 13:37:26
Almanya'dan ''Kavala'' hamlesi: Türk büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, düzenlediği basın toplantısında Osman Kavala ile ilgili konuştu.

Sözcü, "Bugün Türk Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığımızı ve hükümetin tutumunu bir kez daha net şekilde ortaya koyduğumuzu teyit edebilirim. Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkelerin de aynı şekilde hareket edeceklerini biliyorum" dedi.

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