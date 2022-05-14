DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
EYT mitingi nerede? EYT mitingi ne zaman, saat kaçta başlayacak? 15 Mayıs 2022 Emeklilikte Yaşa Takılanlar mitingi yapılacak mı?
AFAD aracı ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
Spor Toto 1. Lig'de küme düşen 3 takım daha belli oldu
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kalın'dan NATO açıklaması
Endülüs'ün masal dünyası sarayı: El Hamra
Başarılı İş İnsanı Mehmet Karataş; “İhracat Rakamları Çok İyi”
ANKAF Genel Başkanı Sadullah Alagöz: “Hedefler geliştirilirken belirli ve net olunmalı”
İş insanı Hasan Narınç Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Standard & Poor's’dan kripto düşüşü açıklaması
Hindistan buğday ihracatını yasakladı
Bolu tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatılacak
Türkiye'den 'topraksız ve dikey tarım' hamlesi
ABD'de NBA maçı sonrası silahlı saldırı

TIMETURK / DÜNYA / Almanya'dan İsrail'i sevindiren yasaklama!

Almanya'dan İsrail'i sevindiren yasaklama!

Almanya, İsrail'i sevindirecek bir karara imza attı. Almanya, 15 Mayıs Nekbe Günü (Büyük Felaket) faaliyetlerine yasak getirdi. Hamas ise Almanya'nın yasak kararına tepki gösterdi.

5 Saat Önce
2022-05-14 15:39:50
Almanya'dan İsrail'i sevindiren yasaklama!

Hamas Hareketi, Almanya'da 15 Mayıs Nekbe Günü (Büyük Felaket) faaliyetlerine yasak getirilmesini kınadı.

Hamas Hareketi Sözcüsü Abullatif el-Kanu yaptığı yazılı açıklamada, halkın köyünden ve kentinden zorla göç ettirilerek yaşadığı büyük felaketi (Nekbe) anmasının boş gerekçelerle yasaklandığını belirtti.

Kanu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu tutum, işgalci siyonizmin çirkin yüzünün gerçekliğini gösteren anlatıyı, halkımızın etnik temizlik operasyonlarının en büyüğünden birinin ana tanığı olan mülteciler sorununu görmezden gelerek örtme girişimidir. Bu faaliyetlerin engellenmesi, fikir ve ifade özgürlüğüne karşı açık bir saldırı ve çifte standart politikasına bağlılıktır"

Kanu, Nekbe Günü anma töreni düzenleme hakkının, tüm uluslararası hukuk ve örfün tanıdığı "ifade özgürlüğü" kapsamında olduğunu vurguladı.

Berlin polisi 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Filistinli derneklerin hafta sonu yapacakları Nekbe gösterilerinde kışkırtıcı sloganlar atılacağı, Yahudi karşıtı tezahürat yapılacağı ve şiddet eylemleri tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle gösterilerin yasaklandığını duyurmuştu.

Berlin'deki Filistinli gruplar, bugün ve yarın Nekbe Günü münasebetiyle İsrail karşıtı protestolar düzenlemeyi planlıyordu.

- Nekbe Günü (Büyük Felaket)

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş