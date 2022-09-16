Almanya’dan flaş Rusya kararı! Kayyum atandı

Almanya hükümeti Rus enerji şirketi Rosneft'in Almanya birimine kayyum atadı.

Almanya hükümeti enerji piyasasında faaliyet gösteren şirketlerle ilgili tasarruflarına yenisini ekledi.

Almanya hükümeti Rus enerji şirketi Rosneft'in Almanya birimi Rosneft Deutschland ve RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) şirketlerine Federal Ağ Ajansı'nın kayyum olarak atadı.

Ajans, Rosneft Deutschland'ı kontrolü altına alırken, PCK Schwedt, MiRo (Karlsruhe) ve Bayernoil (Vohburg) rafinerilerinde de hisse devraldı.

Rosneft Deutschland'ın Almanya'nın petrol işleme kapasitesinde yüzde 12 ağırlığı bulunuyor. Alman Ekonomi ve Enerji Bakanlığı verilerine göre şirket ülkedeki en büyük rafinaj şirketlerinden biri olarak öne çıkıyor. .