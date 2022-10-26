Almanya'dan 'esrar yasası' detayları

Lauterbach koalisyon hükümetinin onayladığı bu planın kanunlaşmadan önce Avrupa Birliği yasaları ile uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.



Plan kapsamında yetişkinlere keyif amacıyla tüketilmesi için ruhsatlı mağazalarda esrar satılabileceğini ve yetişkinlerin yanlarında 20 ila 30 grama kadar esrar bulundurabileceğini belirten bakan, amaçlarının karaborsayla mücadele etmek olduğunu söyledi. Bakan Lauterbach uyuşturucu pazarına sıkı düzenlemeler getireceklerini de sözlerine ekledi.



Hollanda modelini taklit etmediklerini belirten Bakan Lauterbach bu yasa ile AB'nin en liberal ve aynı zamanda en sıkı düzenlenmiş esrar yasasına sahip olacaklarını belirtti ve bunun diğer AB için bir örnek olabileceğini ileri sürdü.

Sağlık bakanı, planın ilerleyen aşamalarında esrar üretimi, arzı ve dağıtımını da devlet kontrolündeki bir çerçeve kapsamında düzenleyerek yasallaştıracaklarını ifade etti.



Kontrollü esrar satışının yasallaşması Olaf Scholz'un liderliğindeki üç partili koalisyon hükümetinin öncelikleri arasında yer alıyordu.

Planın sosyal etkilerinin dört yıl sonra yeniden gözden geçirilmesin kabul eden hükümet, plan sayesinde kalite kontrolü sağlanacağını ve aynı zamanda gençlerin korunacağını savunuyor.



Kaynak: EuronewsTürkçe

