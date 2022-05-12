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Almanya'dan COVID-19 ile mücadele için 50 milyon euro katkı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, DSÖ'nün güçlendirilmesi için çağrıda bulundu. Scholz, COVID-19 ile mücadeleye devam edilmesi için ülkesinin Dünya Bankası bünyesinde oluşturulacak fona başlangıçta 50 milyon euro katkıda bulunacağını duyurdu.

8 Saat Önce
2022-05-12 21:54:42
Almanya'dan COVID-19 ile mücadele için 50 milyon euro katkı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD, Endonezya, Almanya ve Belize'nin ev sahipliği yaptığı ve çevrim içi düzenlenen 2. COVID-19 Zirvesi'nde konuştu.

COVID-19 pandemisinin bitmediğini hatırlatan Scholz, "COVID-19 ile savaşmak için daha fazla paraya, daha fazla aşıya, dünya çapında yerel aşı üretimine, güçlü bir Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) ve sağlık sistemlerimizin daha fazla dayanaklılığına ihtiyacımız var. Geleceğe daha iyi hazırlanmak için mevcut krizin ötesine bakmak da önemli. Bunun için DSÖ'nün rolü de güçlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası bünyesinde kurulacak Küresel Sağlık Güvenliği Fonu'nu destekleyeceklerini bildiren Scholz, "Almanya'nın meclis onayına tabi olarak fona başlangıçta 50 milyon euro katkıda bulunacağını bugün size duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi. .

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