DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Afganistan'dan getirilen Türkler, Kabil'de yaşadıklarını anlattı
ABD, Kabil'e ilave 1000 asker daha gönderiyor
Otomotiv üretimi 7 ayda yüzde 11, ihracat yüzde 7 arttı
Kayısı çekirdeğinden glütensiz bisküvi
Çorum leblebisine 'kalite standart' ölçüsü
Rusya'dan 'Afganistan' açıklaması
ABD, Kabil Havalimanı'nda geçici olarak durdurulan hava operasyonlarına yeniden başlıyor
Kamu-Sen'den 'memur maaşı zammı' açıklaması
Selin vurduğu binanın müteahhidinin mal varlığına tedbir kararı
İHH ekipleri sel bölgelerinde köylere ulaştı
Benzin yerine mazot konursa ne olur?
BM, Etiyopya'daki iç savaşta tarafsızlık ilkesini çiğnediği iddialarını reddetti
Barcelona batıyor mu?
Almanya'dan ''Afganistan'' itirafı
ABD Başkanı Biden, Afganistan konusunda bugün açıklama yapacak

TIMETURK / DÜNYA / Almanya'dan ''Afganistan'' itirafı

Almanya'dan ''Afganistan'' itirafı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin Afganistan'daki durumu yanlış değerlendirdiği itirafında bulundu.

2 Saat Önce
2021-08-16 18:54:05
Almanya'dan ''Afganistan'' itirafı

Maas, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin Berlin'de yaptığı açıklamada, "Geçiştirilecek bir şey yok, hepimiz, federal hükümet, istihbarat servisleri, uluslararası toplum durumu yanlış değerlendirdik." dedi.

Afganistan hükümetinin bazı üyelerinin Doha'da bulunduğunu belirten Maas, bazılarının ise Taliban ile ülkede iktidar devrini müzakere etmek için kaldığını dile getirdi.

Maas ayrıca, Almanya'nın Afganistan'daki tutumunu Mali'deki diğer misyonlarla karşılaştırmanın yanlış olduğunu kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş