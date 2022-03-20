Almanya'dan ABD'ye ''müzakere'' teklifi

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sonrası Moskova yönetimine karşı başlatılan yaptırımlara katılan Almanya, ABD'ye müzakere çağrısında bulundu.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarında başlattığı işgal harekâtı, iki ülke arasında savaşa dönüşmüş ve batılı ülkeler Moskova rejimine karşı ağır ekonomik yaptırım kararları almıştı. Sanayi devi Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesi bu yaptırımlardan etkilenmiş, petrol fiyatlarında yaşanan artış vatandaşların cebine de yansımaya başlamıştı.

Almanya, yaşanan gelişmeler karşısında AB ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması için yeni müzakereler yapılması çağrısında bulundu. Maliye Bakanı Christian Lindner, uluslararası krize dikkat çekerek görüşmelere yeniden başlamaları gerektiğini belirtti.

TRANSATLANTİK ANLAŞMA ÇAĞRISI

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre Lindner, Avrupa Birliği ve ABD arasında serbest ticaret anlaşması için yeni görüşmeler yapılması çağrısında bulundu.

Lindner, "Transatlantik serbest ticaret anlaşması görüşmelerine yeniden başlamalıyız. Özellikle bu kriz ortamında aynı değerleri paylaştığımız ortaklarımızla serbest ticaretin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor" diye konuştu. .