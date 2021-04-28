 / Almanya'daki Müslüman sayısının mülteci göç nedeniyle 5,6 milyona ulaştığı belirtildi

Almanya'daki Müslümanların sayısının mülteci göçü sebebiyle 5,6 milyona kadar çıktığı bildirildi.

Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) ve Almanya İslam Konferansı'nın yaptırdığı araştırma sonucunda, göçün de etkisiyle son 6 yılda Müslümanların sayısının 900 bin artarak 5,3 ila 5,6 milyon kişi arasında olduğu belirtildi.

Araştırmada, Almanya'daki Müslümanların sayısının ülkedeki toplam nüfusun yüzde 6,4 ila 6,7'sine tekabül ettiği ifade edildi.

Almanya'da Türkiye'den göçmen kökenli Müslümanların sayısının 2,5 milyon kişi ile ülkedeki en büyük Müslüman grubunu oluşturmaya devam ederken, Türkiye'den gelen Müslümanların oranının genel Müslümanların sayısına göre yüzde 45 olduğu aktarıldı.

Almanya'daki diğer Müslümanlardan yaklaşık 1,5 milyonunun Orta Doğu (yüzde 19) ve Kuzey Afrika'daki (yüzde 8) Arapça konuşulan ülkelerden geldiği kaydedildi.

Ülkedeki yüzde 21'inin 15 yaşın altındaki çocuklardan oluştuğu, diğer yüzde 22'sinin 15 ila 24 yaş arasında, yüzde 5'inin de 64 yaşından büyüklerin oluşturduğu belirtildi.

Almanya'daki Müslümanların yüzde 47'sinin ise Alman vatandaşı olduğu kaydedildi.

Gelecekteki çalışmalar için güncel bir temel oluşturuyor

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Kerber, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Araştırma sonucu Almanya'da son yıllarda mülteci göçü nedeniyle Müslüman sayısının ne kadar arttığı önemli bir bulgu. Bu nedenle çalışma, federal hükümetin entegrasyon ve din politikası dolayısıyla Alman İslam Konferansı'nın gelecekteki çalışması için güncel bir temel oluşturuyor."

BAMF Başkanı Hans-Eckhard Sommer de "Orta Doğu'daki Müslüman ülkelerden gelen göçmenlerle birlikte Müslüman nüfusu oluşturan gruplar son yıllarda daha çeşitli hale geldi." dedi.

Analizlerin dinin entegrasyon üzerindeki etkisinin genellikle abartıldığını gösterdiğine işaret eden Sommer, "Ülkede kalma süresi, göç nedenleri veya sosyal durum gibi unsurlar, entegrasyon sürecini, dini mensubiyetten çok daha fazla şekillendiriyor." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.