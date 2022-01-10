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Almanya’da zorunlu aşıya bürokratik engel

Almanya basını, ülke çapında COVID-19'a karşı zorunlu aşılama planlarının, bürokratik engellerden dolayı yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini yazdı.

5 Saat Önce
2022-01-10 07:08:53
Almanya’da zorunlu aşıya bürokratik engel

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ZDF yayın kuruluşuna, şubat veya mart ayına kadar ülke çapında bir zorunlu aşılama talimatının getirilmesini beklediğini söyledi.

Ancak Tagesspiegel gazetesinin haberine göre, düzenleme mayıs hatta hazirana kadar yürürlükte olmayabilir.

Gazete, gecikmenin Scholz hükümetinin daha az kararlı olduğunun bir işareti olmadığını, ancak bir dizi bürokratik engelden kaynaklandığını söyledi.

Kanunun ocak ayı sonundan önce Federal Meclis'te tartışılması bekleniyor. Şubat ayının büyük bölümünde tatil olması nedeniyle, muhtemelen mart ayı sonuna kadar oylama yapılmayacak.

Alman medyası, tasarının daha sonra Üst Meclise Bundesrat'a gideceğini ve bunun muhtemelen Nisan ayına kadar onaylamayacağını iddia ediyor.

Bu da özel meclis oturumları yapılmadığı takdirde tasarının mayıs ayının başından önce yürürlüğe girmeyeceği anlamına geliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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