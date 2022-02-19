Almanya'da ''Zeynep'' kasırgası: 3 ölü!

Almanya'da 'Zeynep' adı verilen kasırga, ülkeyi etkisi altına alırken 3 kişi hayatını kaybetti.

Saatteki hızı yer yer 170 kilometreyi bulan Zeynep ismi verilen kasırga, Almanya'da 3 kişinin ölümüne ve ciddi hasara neden oldu.

Şiddetli kasırga nedeniyle ağaçlar devrildi, tren seferleri iptal edildi ve bazı evlerin çatılarında ağır hasar meydana geldi.

Çok sayıda araç, üzerlerine devrilen ağaçlar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Kuzey Baltık Denizi'nde Fehmarn Adası'nı ana karaya bağlayan köprü trafiğe kapatıldı.

Kasırga, Kuzey Denizi adası Wangerooge'de, 1 kilometre uzunluğundaki plajın kumunun yüzde 90'ını yok etti.

Alman Meteoroloji Dairesi, Zeynep kasırgasının Baltık Devletleri üzerinden Rusya'ya yöneleceğini, Almanya'daki etkisinin bugünden itibaren yavaşlayarak azalacağını duyurdu.

AVRUPA'DA ÖLÜ SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Avrupa'nın birçok ülkesini etkisi altına alan ve Eunice olarak da adlandırılan kasırga nedeniyle, Avrupa genelinde 10 kişi yaşamını yitirdi.

Özellikle Kuzeybatı Avrupa'da etkili olan Eunice Kasırgası nedeniyle birçok ülkede çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Saatte yaklaşık 196 kilometre hıza ulaşan rüzgarların hızı nedeniyle İngiltere'nin başkenti Londra'da 1 kişi seyahat ettiği aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Yine Liverpool'da 1 kişi uçan enkaz parçalarının aracının üzerine düşmesi nedeniyle yaşamını yitirirken, Hampshire'da da 1 kişi aracının devrilen ağaçla çarpışması sonucu hayatını kaybetti. İrlanda'da fırtınanın neden olduğu enkazı temizlemek isteyen 1 kişi, devrilen ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi.

İngiltere'de etkili olan Eunice Kasırgası nedeniyle çok sayıda yapı zarar görürken, birçok sanatçıyı ağırlayan O2 Arenasının çatısı parçalandı. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle ulaşımda da aksamalar meydana geldi. İngiltere'deki birçok havaalanında pilotlar, uçağın iniş anlarında zor anlar yaşadı. Hollanda'da bulunan Schiphol Havaalanında da yaklaşık 390 uçuş kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Galler'de ise elektrik direklerinin ve ağaçların devrilmesi nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinde 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. .