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Almanya'da yangın! Türk anne ve 3 çocuğu ölü bulundu

Almanya'nın Karlsruhe kenti yakınlarındaki Kraichtal beldesinde, müstakil bir evde çıkan yangında 41 yaşındaki Türk anne ile 3 çocuğu yaşamını yitirdi.

57 Dakika Önce
2022-03-02 22:09:28
Almanya'da yangın! Türk anne ve 3 çocuğu ölü bulundu

Yangına müdahale ederken ağır yaralanan bir Türk ise helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Polisin yaptığı açıklamada, dün yerel saatle 13.10'da görgü tanıklarının duyduğu yüksek sesli patlamanın ardından çıkan yangının nedeni araştırılıyor.

Alarma geçen itfaiye ekipleri, çatısı yanan evdeki yangını kontrol altına aldı ancak yapılan incelemede evde bulunan anne ile ikisi 6, biri ise 8 yaşında olan üç çocuğu ölü buldu.

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Yangın, 100'den fazla itfaiye erinin müdahalesiyle, 3 saatte söndürebildi.

Karlsruhe Polis sözcüsü, yangının çıkış sebebinin henüz belli olmadığını duyurdu.

Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, yangın sonrası olay yerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve çok yönlü soruşturulan olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.

AA .

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