DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
MEB'den öğretmenlere isteğe bağlı hizmet içi eğitim
Burkina Faso'da darbe! Asker yönetime el koydu
Kılıçdaroğlu’ndan ittifak açıklaması
Fed'in 2022 toplantı tarihleri I Fed hangi kararı alacak? Fed faiz artıracak mı?
Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı neden ertelendi?
Fed toplantısı ne zaman? Fed kararlarının piyasalara etkisi nedir?
Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar Ankara'ya geliyor!
2022 Sayısal bölüm meslekleri nelerdir? İş garantisi olan sayısal bölümleri nelerdir?
Almanya'da üniversite kampüsünde silahlı saldırı
Kaktüs bakımı nasıl olmalı?
Kremlin, ABD ve NATO’yu yalancılıkla suçladı
200 öğretmen kontejanı Ardahan'a!
Teraryum nasıl hazırlanır?
Anadolu'dan İstanbul'a geliş durduruldu!
Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

TIMETURK / DÜNYA / Almanya'da üniversite kampüsünde silahlı saldırı

Almanya'da üniversite kampüsünde silahlı saldırı

Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi kampüsünde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

2 Saat Önce
2022-01-24 19:44:30
Almanya'da üniversite kampüsünde silahlı saldırı

Mannheim polisinden yapılan açıklamada, üniversiteye ait amfide gerçekleştirilen silahlı saldırıda, bazılarının durumu ağır olmak üzere, 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Alman medyasının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde, başından yara alan genç bir kadının kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Alman medyası, saldırganın amfide derste olanlara ateş açtıktan sonra intihar ettiğini yazdı. Ancak saldırganın intihar mı ettiği yoksa polis ya da bir başkası tarafından mı etkisiz hale getirildiği konusunda henüz resmi bilgi verilmedi.

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Saldırının düzenlendiği kampüste, botanik bahçesi ve üniversite hastanesinin bölümlerinin olduğu öğrenildi.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş