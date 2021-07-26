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Almanya'da Türk avukatın gizli kalması gereken adres bilgileri eyalet meclis üyelerine bildirilmiş
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TIMETURK / DÜNYA / Almanya'da Türk avukatın gizli kalması gereken adres bilgileri eyalet meclis üyelerine bildirilmiş

Almanya'da Türk avukatın gizli kalması gereken adres bilgileri eyalet meclis üyelerine bildirilmiş

Almanya'da yaklaşık 3 yıldır tehdit mektupları alan Nasyonal Sosyalist Yeraltı terör örgütü davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız'ın gizli kalması gereken ikametgah adresinin Hessen eyalet meclisi üyelerine bildirildiği ortaya çıktı.

2 Saat Önce
2021-07-26 20:54:02
Almanya'da Türk avukatın gizli kalması gereken adres bilgileri eyalet meclis üyelerine bildirilmiş

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Frankfurter Rundschau gazetesinin haberinde Kassel valisi Walter Lübcke cinayetini araştıran eyalet meclis komisyonu belgelerinde Seda Başay Yıldız'ın adresi ile kızının gittiği kreşin adres bilgileri bulunduğu belirtildi.

Haberde böylece Seda Başay Yıldız'a ait gizli kalması gereken bilgilerin aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partili üyeler tarafından da öğrenilmiş olduğu vurgulandı.

Seda Başay Yıldız da konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada 3 yıldır tehdit mektubu almasına rağmen Almanya gibi bir ülkede böyle bir olayın vuku bulabilmiş olmasına tepki gösterdi.

Kendisinin de bu durumu gazete haberinden öğrendiğini aktaran Seda Başay Yıldız, "Daha önceleri bize 'adresiniz yakın çevrenizden yayılmış olabilir' denmişti. Ancak bugün görüyoruz ki gizli kalması gereken benim ve ailemin tüm adres bilgileri eyalet meclis üyelerinde var. Demek ki çevremden yayılan bir bilgi yok." dedi.

Seda Başay Yıldız, 2019 yılında ırkçı bir Alman tarafından öldürülen Vali Walter Lübcke cinayetiyle hiçbir ilgi ve alakası olmamasına rağmen isminin araştırma komisyonunda geçmesine şaşırdığını ve bunun hangi gerekçeyle yapıldığını bilmediğini bu konuyu araştıracağını bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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