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Almanya'da Türk aileye ırkçı saldırı

Almanya'nın Lübeck kentinde bir Türk aileye ırkçı saldırı yapıldığı bildirildi.

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06.07.2021 00:06:30
Almanya'da Türk aileye ırkçı saldırı

Lübeck Emiyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 Temmuz'da kent merkezi yakınlarında Mühlentor Meydanı'nda yaşanan olayda, 4 kişilik Türk ailesi ile bir Alman çift arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında 51 yaşındaki kişinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan 45 yaşındaki Türk baba ile 4 ve 8 yaşındaki çocukları etkilendi.

Baba ve çocukları daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TUTUKLAMA İÇİN SEBEP BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE SERBEST BIRAKILDILAR

Ayrıca, saldırgan ve eşinin, göz yaşartıcı gazın yanı sıra yasak olan bazı silahlar taşıdığı belirlendi.

Silahlara el koyan polis, 51 yaşındaki saldırgan hakkında yaralama ve silah yasasını ihlalden soruşturma başlattı.

Çift karakola götürüldü ancak tutuklamak için sebep bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Polis, olayın yabancı düşmanlığı olduğuna ilişkin emarelerin bulunduğunu açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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