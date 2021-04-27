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Almanya'da Suriyeli mülteciye ırkçı saldırı! Polis saldırganı arıyor

Almanya'nın Erfurt kentindeki ırkçı bir adam, yolcu tramvayında 17 yaşındaki Suriyeli mülteciye tekmelerle saldırdı. O saldırı anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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27.04.2021 17:56:02
Almanya'da Suriyeli mülteciye ırkçı saldırı! Polis saldırganı arıyor

lmanya'da yolcu tramvayında yaşanan ırkçı saldırı infiale yol açtı. Ülkenin Erfurt kentinde tramvayda seyahat eden 17 yaşındaki genç, 40 yaşında ve eski hükümlü bir Alman vatandaşı tarafından saldırıya uğradı. Görgü tanıkları tarafından kayda alınan olayda, söz konusu adamın, Suriyeli gence önce hakaret ettiği, daha sonra tükürdüğü görülüyor. Hızını alamayan ırkçı adam daha sonra 5 kez Suriyeli gencin yüzüne tekmeyle saldırdığı anlar da görüntülere yansıdı.

Polis saldırganı arıyor

Alman medyası olayı 'Tramvayda Suriyelilere acımasız saldırı' başlıklarıyla duyurdu. Polisin olayla ilgili  soruşturma başlattığını ifade ederken, tramvayın güvenlik kamerasının kayıtlarının incelendiği, saldırganın arandığı ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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