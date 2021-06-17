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Almanya'da silahlı saldırı

Almanya'nın Epselkamp kentinin merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan saldırgan aranıyor.

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17.06.2021 16:50:28
Almanya'da silahlı saldırı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyaleti'nde bulunan Espelkamp kentinde bugün meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Saldırıdan sonra kaçarak izini kaybettiren saldırgan ise aranıyor. Polis failin silahlı olabileceğini belirtti.

Bielefeld Polisi'nden yapılan açıklamada saldırganın önce bir eve girerek burada bulunan bir kişiyi ateşli bir silahla vurarak öldürdüğü, daha sonra evin dışındaki diğer kişiye de ateş açtığı bilgisini verdi. İki kişinin de saldırının meydana geldiği yerde yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre saldırı yaklaşık 25 bin nüfuslu kentin merkezinde meydana geldi. Polis kurbanlardan birinin kadın diğerinin de erkek olduğunu açıkladı.

Kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatılırken çevre kentlerden takviye polis güçlerinin bölgeye intikal ettirildiği bildirildi.

Saldırının nedeni ise henüz belli değil.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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