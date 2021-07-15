Almanya’da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye çıktı

Almanya'nın batısında bulunan Rheinland-Pflaz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 42’e yükseldi.

Alman Haber Ajansının Köln polisine dayandırdığı haberine göre, sel ve su baskınlarından dolayı Köln bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı.

Polisin 15 kişinin Euskirchen, 3'ünün Rheinbach, 2 kişinin de Köln şehrinde yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştığı aktarılan haberde, tespit edilen cesetlerin hepsinin henüz çıkarılamadığı belirtildi.

Rheinland-Pfalz eyaletinin Bad Neuenahr-Ahrweiler kentinde sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının da 18'e yükseldiği bildirildi.

Ayrıca daha önce Sauerland bölgesinin yanı sıra Solingen ve Kamen şehirlerinde 4 kişinin su baskınlarında öldüğü açıklanmıştı.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınlarından dolayı evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de çökme tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.