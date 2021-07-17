Almanya’da sel felaketinde ölenlerin sayısı 141’e yükseldi

Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 141’e yükseldiği bildirildi.