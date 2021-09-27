DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Çavuşoğlu, Türk Konseyi olağanüstü toplantısının açılışında konuştu
Borsa ve dolar güne nasıl başladı?
2021 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı | İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?
KOSGEB desteğiyle kocasının patronu oldu
ABD'de uçak kazası
Tunus'ta binlerce kişi Cumhurbaşkanı Said'e karşı yürüdü
27 Eylül Yunanistan deprem | Yunanistan'da depremin şiddeti kaç? Yunanistan'da depremde son durum
Ege Denizi'nde korkutan deprem
2021 İOKBS bursu ne kadar? Ortaokul-Lise MEB İOKBS bursu ne kadar? 2021 İOKBS bursu aylık kaç lira?
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Ali Babacan, AK Parti'den ilk istifa ettiği tarihi açıkladı
İngiltere'de akaryakıt sorunu için 'ordunun devreye girmesi' gündemde
Erdoğan'ın açıklamasından sonra, ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım uyarısı
iPhone 13 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 13 satılmaya başlandı mı?
Almanya’da seçim bitti, şimdi koalisyon konuşuluyor

TIMETURK / DÜNYA / Almanya'da seçimin galibi Sosyal Demokratlar

Almanya'da seçimin galibi Sosyal Demokratlar

Almanya Federal Seçim Kurulunun ön seçim sonuçlarına göre, SPD yüzde 25, 7, CDU/CSU ise yüzde 24,1 oy aldı. Seçim sonrası 3 partili bir koalisyon beklentisi ağırlık kazandı.

2 Saat Önce
2021-09-27 08:20:27
Almanya'da seçimin galibi Sosyal Demokratlar

60 milyon 400 bin seçmenin bulunduğu Almanya, sandık başına gitti.

6 bin 211 aday, Federal Meclis'te yer alabilmek için yarıştı. Seçmen, 16 eyalette 85 bin sandıkta oy kullandı.

Sosyal Demokrat Parti seçimi önde tamamladı

Federal Seçim Kurulunun ön seçim sonuçlarına göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 25,7'sini alarak seçimi önde tamamladı.

Zafer konuşması yapan Sosyal Demokrat Partinin başbakan adayı Olaf Scholz, "Sonuçlar, seçmenlerin beni başbakan olarak görmek istediklerini gösteriyor. Yıl sonuna kadar yeni bir hükümet kurmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Hristiyan Birlik Partileri az farkla ikinci sırada

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 24,1 oy oranı ile ikinci oldu.

Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı Armin Laschet, bir koalisyon kurmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Yeşiller Partisi yüzde 14,8, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi Afd yüzde 10,3, Sol Parti yüzde 4,9 oy aldı.

109 Türk aday da seçimde yarıştı

Almanya'da aralarında Türklerin de bulunduğu yaklaşık 7 milyon 400 bin göçmen seçmen var. Çeşitli partilerden 109 Türk kökenli aday da Federal Meclis'e girmek için yarıştı.

Başbakan Merkel, yeni hükümetin kurulmasıyla, görevini resmen bırakacak.

3 partili koalisyon beklentisi

Seçim sonrası 3 partili bir koalisyon beklentisi ağırlık kazandı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler koalisyon görüşmelerine çevrilecek. Anketlere göre, Almanya'da 8 koalisyon ihtimali bulunuyor ve görüşmeler, 2013'te 86, 2017'de de 171 gün sürmüştü.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN