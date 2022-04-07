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Almanya'da Putin hakkında suç duyurusu

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Almanya'da Putin hakkında suç duyurusu

Almanya'da Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

2 Saat Önce
2022-04-07 16:00:49
Almanya'da Putin hakkında suç duyurusu

Almanya eski Adalet Bakanı Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ve eski İçişleri Bakanı Gerhart Baum, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil olmak üzere diğer bazı Rus yetkililere karşı savaş suçları soruşturması açılması talebiyle Federal Savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İki eski bakan, Berlin'de düzenledikleri basın toplantısında, Rus birliklerinin Ukrayna'da işlediği ve uluslararası hukuka göre suç teşkil eden en ciddi insanlık suçlarını sıraladı.

"SUÇ DUYURUSU BİRÇOK GERÇEĞE DAYANIYOR"

Gerhart Baum, suç duyurusunun çok geniş ve birçok gerçeğe dayandığını belirterek, "Bunlar arasında Çernobil Nükleer Santrali'nin bombalanması, Mariupol'deki doğum kliniğinin bombalanması ve Buça'da sivillerin öldürülmesi yer alıyor." dedi.

Uluslararası Ceza Kanunu'na göre, uluslararası hukuka karşı işlenen suçların yurt dışında işlenmesi halinde bile Almanya'da yargılanabileceğine dikkati çeken Baum, bu konuda Suriyeli üst düzey bir istihbaratçının yargılanmasını örnek gösterdi.

1978'de Şansölye Helmut Schmidt'in (SPD) kabinesinde İçişleri Bakanı olan Baum, yüzlerce sivilin öldüğü Buça'da hangi Rus birliğinin konuşlandırıldığına dair kesin bilgiler olduğunu açıkladı.

2009-2013 döneminde Adalet Bakanı olan Leutheusser-Schnarrenberger de "Ukrayna'daki ciddi savaş suçlarına dikkati çekmek için yasal yolları kullanmak istiyoruz, bu yüzden bu adımı atmaya karar verdik." dedi. .

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