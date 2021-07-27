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TIMETURK / DÜNYA / Almanya'da patlama: Çok sayıda yaralı var

Almanya'da patlama: Çok sayıda yaralı var

Almanya'nın Leverkusen kentinde, Currenta şirketine ait kimya tesisinin katı atık yakma bölümünde meydana gelen patlamada 4'ü ağır, 16 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.

3 Saat Önce
2021-07-27 14:53:28
Almanya'da patlama: Çok sayıda yaralı var

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Almanya'nın Leverkusen kentinde, Currenta şirketine ait kimya tesisinin katı atık yakma bölümünde patlama gerçekleşti.

Leverkusen kent idaresinden yapılan açıklamada, patlamada bir kişinin öldüğü belirtildi.

Açıklamada, 4'ü ağır 16 kişinin yaralandığı, 4 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Patlama nedeniyle kilometrelerce uzaktan görülebilen yoğun duman oluşurken polis, çevredeki ev ve iş yerlerinin cam ve kapılarının kapalı tutulmasını istedi.

Leverkusen itfaiyesi de akıllı telefon kullanıcılarına "yüksek tehlike" uyarısı gönderdi.

Yoğun duman nedeniyle kentin bazı bölgelerindeki çocuk oyun parkları kapatıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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