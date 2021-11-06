Almanya'da ölü bulunan diplomat Rus istihbarat yetkilisinin oğlu çıktı

Rusya’nın Berlin Büyükelçiliğinden düşerek öldüğü Alman basınında yer alan diplomatın, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nde (FSB) önemli bir ismin oğlu olduğu tespit edildi.

Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği'nde düşerek öldüğü Alman basınında yer alan diplomatın, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde (FSB) önemli bir ismin oğlu olduğu tespit edildi. Birleşik Krallık merkezli sivil araştırma platformu “Bellingcat”, açık kaynaklardan yararlanarak bahsi geçen diplomatla ilgili bilgilere ulaştığını duyurdu.

Alman dergisi Der Spiegel, geçen ay bir Rus diplomatın Berlin'deki Rus Büyükelçiliği'nin en üst katlarından birinden düşerek ölü bulunduğunu bildirmişti. Diplomatın cansız bedeninin, 19 Ekim 2021 günü sabah saat 07.20 sıralarında büyükelçilik yerleşkesini koruyan polis tarafından bulunduğu aktarıldı. Ölüm nedeninin düşme olup olmadığı veya diplomarın düşmeden önce ölüp ölmediğinin belli olmadığı ifade edildi.

Habere göre şahsın diplomatik durumu nedeniyle herhangi bir polis soruşturması veya otopsi yapılmayarak Rusya Büyükelçiliği cenazeyi ülkesine geri gönderdi. Büyükelçilik, Der Spiegel'e davanın trajik bir olay olduğu yorumunu yaparak etik nedenlerle daha fazla açıklamada bulunmayı reddetti. Bununla birlikte bazı yetkililer Der Spiegel'e, elçilikte ikinci sekreter olarak görev yapan diplomatın aslında gizli bir FSB subayı olduğundan ve üst düzey bir FSB generaliyle bağlantılı olduğundan şüphelendiklerini söyledi.

Rus diplomatın kimliğini açık kaynak verilerinden tespit ettiler

Bellingcat söz konusu şüphenin üzerine giderek şahısla ilgili araştırma başlattı. Sivil araştırma platformu, açık kaynak verilerini kullanarak diplomatın FSB'nin İkinci Teşkilatı müdür yardımcısı ve FSB'nin Anayasal Düzeni Koruma Müdürlüğü başkanı General Aleksey Zhalo'nun oğlu olduğunu doğruladı.

Araştırmacılara göre internette ücretsiz olarak erişilebilen sızdırılmış Cronos veritabanlarından alınan araba ve adres kayıt verileri, diplomatın General Zhalo ile aynı soyadı taşımasının yanında Moskova ve daha önce de Rostov'da aynı adreste kayıtlı olduklarını gösteriyor.

Google önbelleğe alınmış ve güncel veriler, Rus büyükelçiliğinin ikinci sekreterinin 1 Kasım ile 4 Kasım 2021 arasında bir noktada Alman Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatik listesinden çıkarıldığını da ortaya koydu.

Almanya'daki Çeçen komutan suikasti ile bağlantısı var mı?

Bellingcat ve ortakları, daha önce FSB'nin İkinci Servisinin 23 Ağustos 2019'da Berlin'deki Kleiner Tiergarten'de Gürcü sığınmacı ve eski Çeçen komutan Zelimhan Khangoshvili'nin öldürülmesiyle bağlantılı olduğunu açıklamıştı. Bellingcat tarafından elde edilen ve analiz edilen telefon üst verileri, şu anda Berlin'de devlet emri ile cinayet suçlamasıyla yargılanmakta olan sanık katil Vadim Krasikov'un FSB'nin terörle mücadele merkezinin – FSB'nin İkinci Servisi'nin bir parçası – binalarını ziyaret ettiğini gösterdi. Moskova dışında Özel Harekat Merkezi tarafından işletilen güvenli atış eğitim kompleksi de İkinci Servise bağlı.

Katil zanlısının, Berlin gezisinden önce FSB'nin Vympel Spetsnaz (FSB Özel Amaçlı Merkezi Müdürlüğü) departmanının eski bir üyesi olan ve FSB'nin İkinci Servis Direktörü General Alexey Sedov ile tekrar tekrar ortak havayolu rezervasyonlarıyla seyahat eden Eduard Bendersky ile yoğun bir şekilde iletişim kurduğu ifade ediliyor.

Ölen diplomatın Sedov'un yardımcısı olan babası da Anayasa Düzenini Koruma Müdürlüğü'nü doğrudan yönetiyor. Bellingcat tarafından daha önce bildirildiği üzere, bu Müdürlükten memurlar, Alexey Navalny'nin Ağustos 2020'de zehirlenmesinden önce onu takip eden FSB ekibinin bir parçası olarak biliniyor ve ayrıca Vladimir Kara-Murza da dahil olmak üzere diğer muhalif figürlerin şüpheli zehirlenmesiyle bağlantılı olabileceği belirtiliyor.

Ölen Rus diplomatın daha önce Rusya'nın Üçüncü Sekreteri olarak Viyana'daki Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcisi olarak görev yaptığı ve en az 2013'ten beri orada bulunduğu biliniyor. Khangoshvili'nin öldürülmesinden iki ay önce 19 Haziran 2019'da Berlin'e taşınan diplomatın, suikastın planlamasına veya lojistik desteğe karıştığına dair hiçbir kanıtın olmadığı ifade ediliyor. Alman savcılar, katil zanlısının, cinayetten birkaç saat önce Berlin'e vardığı ve bu nedenle suikast planı için çok önemli olan ayrıntılı kaçış rotasını, e-bisiklet ve elektrikli scooter ayarlamaya zaman bulamayacağını savunuyor.

Kırım Haber Ajansı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.