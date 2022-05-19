Almanya'da okulda silahlı saldırı!

Almanya'nın Bremerhaven kentindeki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Olayda bir kişi yaralandı.

Almanya'nın kuzeyindeki Bremerhaven kentindeki bir Alman okuluna ateş açıldı ve bir kişi ağır yaralandı.

Bild gazetesinin polise dayandırdığı haberi göre, silahlı saldırının ardından bir kişinin gözaltına alındı ve ikinci bir şüpheli silahla kaçtı.

Saldırı Lloyd Gymnasium'da gerçekleşti, silah sesleri duyan bir kız öğrenci polisi aradı.

Okul idaresi acil yardım hattı kurdu, veliler okul önünde toplandı. Polis saldırıyla ilgili daha fazla detay açıklamadı. .