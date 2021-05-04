Almanya'da 'NSU 2.0' tehdit mektupları ile ilgili gözaltı

Almanya’da 2018 yılından bu yana onlarca kişiye gönderilen 'NSU 2.0' imzalı ölüm tehdidi içeren aşırı sağcı mektupları yazıp yolladığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kişi, "NSU 2.0" imzalı aşırı sağcı tehdit mektuplarını gönderdiği şüphesiyle gözaltına alındı. Frankfurt Savcılığı ve Hessen Eyaleti Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, bir evde yapılan aramanın ardından gözaltına alınan zanlının 53 yaşında işsiz bir Alman vatandaşı olduğu bildirildi.

Açıklamada söz konusu şahsın, "2018 yılının Ağustos ayından bu yana 'NSU 2.0' imzası ile Almanya çapında bir dizi, halkı kışkırtıcı, hakaretler içeren tehdit mektupları gönderdiğine" dair ağır zan altında olduğu bildirildi. Yaklaşık üç yıldır Almanya'nın gündeminde olan tehdit mektupları, kamuoyunun da yakından tanıdığı medya dünyasından isimlere ve federal parlamento ile Hessen eyalet parlamentosunun bazı milletvekillerine gönderilmişti.

Konunun çarpıcı bir başka boyutu da, bu mektupları yazıp gönderen suçlu ya da suçluların büyük olasılıkla polise ait bilgisayarlardaki bilgilere ulaşmış olmaları.

Zanlı aşırı sağcı suçlardan sabıkalı

Frankfurt Savcılığı ile Hessen Emniyet Teşkilatı'nın açıklamasında, Berlin'de gözaltına alınan zanlının geçmişte çok sayıda aşırı sağcı suçtan yargılanarak, mahkeme tarafından çeşitli cezalara çarptırıldığı bildirildi. Ayrıca pazartesi günü zanlının evinde yapılan aramada ele geçirilen veri taşıyıcıların inceleme altına alındığı ve söz konusu kişi hakkında halkı kışkırtma, anayasaya aykırı örgütlerin işaretlerini kullanma, tehdit ve hakaret suçlarından soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Savcılık ile Emniyet Teşkilatı'nın çok detaylı ve uzun süreli ortak tahkikatları neticesinde zanlının kimliğinin tespit edildiği belirtilirken, şüphelinin hayatının hiçbir döneminde polis teşkilatında görev almadığı vurgulandı.

Hessen Eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth geçen mart ayında yaptığı açıklamada, 133 tehdit mektubunun varlığından söz etmiş ve bunlardan 115‘inin "NSU 2.0" imzasını kullanan kişi tarafından yazıldığını tahmin ettiklerini belirtmişti. Beuth, söz konusu mektupların siyaset ve medya dünyasından kişi ve kurumlara adreslendiğini ve bunların Almanya ve Avusturya'da 32 şahıs ile 60 kuruma yollandığını aktarmıştı. Ölüm tehdidi içeren mektupların çoğunluğunun e-posta ile, bazılarının ise faks, SMS ya da internetteki iletişim formları üzerinden gönderildiği belirtiliyor.

Adresler polis bilgisayarından

Hessen Eyalet Emniyet Müdürü Udo Münch, tehdit mektuplarının gönderildiği kişilere dair adres bilgilerinin polise ait bilgisayarlardan elde edildiğinin ortaya çıkması üzerine patlak veren skandalın ardından görevinden istifa etmişti.

Frankfurt'ta yaşayan ve adresi polisin veri bankasından sızdırılan kişilerden biri olan Avukat Seda Başay-Yıldız, geçen mart ayında, "NSU 2.0" imzalı bir düzineden fazla tehdit mektubu aldığını açıklamıştı. Tehdit mektupları gönderilen isimlerden bazıları kabare sanatçısı İdil Baydar ve Sol Parti Eş Başkanı Janine Wissler olmuştu.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.