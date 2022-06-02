Almanya'da ırkçı saldırı; bir kadının saçı ateşe verildi

Almanya'da kimliği belirsiz kişinin, ırkçı saikle 22 yaşında yabancı kökenli kadının saçını yaktığı bildirildi.

Frankfurt polisinden yapılan açıklamada, 31 Mayıs'ta Frankfurt kentinin Praunheim semtinde kimliği belirsiz 50 yaşlarında bir erkeğin, 22 yaşında yabancı kökenli bir kadının saçını ateşe verdiği belirtildi.

Açıklamada, ciddi şekilde yaralanan kadının tedavi altına alındığı kaydedildi.

Saldırganın yaralanan genç kadına "ülkeyi terk et" diye bağırdığı aktarılan açıklamada, saldırganın daha sonra olay yerinden kaçtığı kaydedildi. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. AA .