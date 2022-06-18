Almanya’da hayal kırıklığı; maskeler geri geliyor

Almanya, bu kış Covid ile savaşmak için Ekim'den Mart'a kadar restoranlarda, barlarda ve mağazalarda maske takmayı zorunlu hale getirmeyi düşünüyor.

Alman basınının gündeminde maske takma zorunluluğu ilk sırada...

Alman gazetesi Die Welt'in haberine göre, bu plan sadece Ekim'den Mart'a kadar geçerli olacak.

Alınacak bu sert önlemin bu kış kimi bilim insanları tarafından beklendiği açıklanan Covid dalgasıyla mücadeleye yardımcı olması amaçlanıyor.

Öte yandan hükümetin bu planları Covid sonrası hayatın tadını çıkaran 80 milyon Alman için hayal kırıklığı olacak.

Sosyal Demokrat Parti'nin bir üyesi olan Lauterbach, Berlin'de gazetecilere verdiği demeçte, "Kendilerini veya başkalarını korumak isteyenlerin içeride maske takmalarını istiyorum" dedi ve vakaların önümüzdeki aylarda artmaya devam edebileceğini kaydetti.

Bakan “Gönüllü olarak maske takmak iç mekanlarda normalleşmeli.” ifadesini kullandı.

Sağlık bakanı, Almanya'da dolaşan baskın varyantın nispeten hafif olduğunu ve birçok sakinin aşılandığını veya COVID-19'dan iyileştiğini, yani daha az ciddi hastalık riski altında olduklarını söyledi.

Hürriyet .