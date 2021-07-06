Almanya'da havalimanında saldırı

Alman Focus dergisi, Düsseldorf Havalimanı'nda gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir kişinin yaralı olduğunu duyurdu. Polis saldırganın peşinde.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Dusseldorf havalimanı dışında, evsiz olduğu belirtilen bir kişi bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Federal polis sözcüsü, güvenlik kamerası kayıtları, ​olayın 12.16'da (TS 13.16) iki adamın havalimanın araç park yerine doğru gittikleri sırada meydana geldiğini gösterdiğini söyledi.

Dusseldorf polis sözcüsü ise, olaya, park yerinde evsiz bi kişinin karıştığını açıkladı.

Saldırı sonucunda yaralanan kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Reuters haber ajansı ise, bıçaklamanın kalkış terminali önünde gerçekleştiğini ve saldırının nedeninin henüz belli olmadığını bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.