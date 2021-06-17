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Almanya'da Hanau katliamı ile 13 polis arasında bağlantı şüphesi!

Almanya'da aşırı sağcılık şüphesiyle lağvedilen Frankfurt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timinde görevli 13 polisin, 19 Şubat 2020'de ırkçı terör saldırısının düzenlendiği Hanau'da görevli olduğu bildirildi.

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17.06.2021 13:02:21
Almanya'da Hanau katliamı ile 13 polis arasında bağlantı şüphesi!

Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth, Rheinland-Pfalz'dan 38 yaşındaki eski bir Frankfurt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timi (SEK) yetkilisinin elektronik verileri değerlendirilirken ortaya çıkan bilgilere göre, çok sayıda kişinin aşırı sağcı sohbet gruplarına dahil olduğunun belirlendiğini, bunların içinde SEK polislerinin yanı sıra başka birimlerden polislerin de olduğunu söyledi.

36 polis hakkında soruşturma

Beuth, söz konusu timde yer alan ve suçlamalar nedeniyle görevden uzaklaştırılan 13 polisin, ırkçı terör saldırısının düzenlendiği gece Hanau'da görevli olduklarını açıkladı.

Bakan Beuth, internet üzerindeki sohbet gruplarında, aşırı sağ örgüt propagandası yapma, yasak sembol ve görüntülerin yanı sıra kışkırtıcı içerik paylaşıp yaymakla suçlanan 36 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını aktardı.

Hessen eyaleti İçişleri Bakanlığı, 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, aşırı sağcı polisler hakkında yürütülen soruşturmanın ardından Frankfurt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timinin (SEK) lağvedildiğini duyurmuştu.

Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarında bulunan Hanau'da 19 Şubat 2020'de ırkçı Tobias Rathjen tarafından iki nargile kafeye ve bir büfeye ırkçı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtoviç, Ferhat Ünvar, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Said Nesar Hashemi ve Fatih Saraçoğlu hayatını kaybetmişti.

Rathjen, saldırının ardından evine dönerek annesi Gabriele Rathjen'i öldürdükten sonra intihar etmişti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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