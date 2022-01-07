Almanya'da gece kulüpleri aşı merkezine dönüştürüldü
Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle kapalı olan gece kulüpleri, geçici olarak aşı merkezlerine dönüştürüldü.
2022-01-07 15:51:02
Bir haftalığına aşı merkezine dönüştürülen gece kulüplerinde internetten randevu alan herkes COVID-19 aşısı vurdurabiliyor.
Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının vurulduğu kulüplere yoğun ilginin olduğu görüldü.
Almanya'da tam aşı olanların sayısı 59,6 milyona ulaşırken (yüzde 71,6) hatırlatma aşısı olanların sayısı ise 34,6 milyonu buldu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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