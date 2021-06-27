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Almanya'da gazetecilere coplu saldırı

Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen bir gösteride polisin copuyla gazetecilere saldırıp iki gazeteciyi darp ettiği bildirildi.

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27.06.2021 00:09:53
Almanya'da gazetecilere coplu saldırı

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet hükümetinin bir yasa tasarısını protesto etmek için toplananları fotoğraflayan DPA foto muhabirine copuyla saldıran polis, copuyla defalarca foto muhabirine vurdu. Haberde ayrıca polisin başka bir gazeteciyi de copuyla dövdüğü kaydedildi.

​DPA söz konusu polis memuruna yönelik suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

DPA Genel Yayın Yönetmeni Sven Gösmann, polisin tavrını basın özgürlüğüne yönelik yapılmış kabul edilemez bir saldırı olarak niteledi ve olayın tamamen açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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