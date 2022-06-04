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Almanya'da feci tren kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Almanya'nın güneyinde trenin raydan çıkması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de ağır yaralandı.

3 Saat Önce
2022-06-04 08:06:40
Almanya'da feci tren kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Garmisch-Partenkirchen kasabasından Münih'e giden iki katlı tren, cuma günü saat öğlen 12.15 sularında Burgrain yakınlarında raydan çıktı.

Üç vagon, devrik şekilde demiryolunun yanındaki dereye düştü. Polis, bu vagonlardaki yolcuların çoğunun kırılan camlardan çıkarıldığını ifade etti.

The Guardian'ın aktardığına göre yetkililer, kazanın yerel okullar kapandıktan kısa süre sonra meydana geldiğini ve bu yüzden trende çok çocuk olduğunu belirtti.

Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, olayı "felaket" diye nitelendirirken kazanın tam bilançosunu henüz bilmediklerini vurguladı.

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann da kaza yerini ziyaret ederken 140 kişinin çok hafif yaralarla trenden kurtulduğunu, kimsenin de vagonların altında mahsur kalmadığını düşündüklerini belirtti.

Hermann, trendeki 15 Alman askerinin insanların tahliye edilmesine yardımcı olduğunu bildirdi.

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