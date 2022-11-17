Almanya'da eşcinsel çiftten alınan bebek Türk aileye verildi

Almanya'da koruyucu aile olarak eşcinsel çifte verilen Türk bebek, bu aileden alınarak, Türk koruyucu aileye teslim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Almanya'da yaşayan A.K, 27 Haziran'da Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğuna başvurdu. Aile, 30 Mayıs'ta koruma altına alınan ve "koruyucu aile" seçilen bir eşcinsel çifte verilen 7 aylık bebeği ile ilgili yardım istedi.

Başvuru üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliği harekete geçti.

Ataşelik görevlileri, Alman makamlarıyla irtibat kurarak bebeğin bir Türk koruyucu aileye verilmesini talep etti.

Yaklaşık 3 ay süren girişimlerin ve temasların ardından bebek, 30 Eylül'de eşcinsel çiftten alındı. Daha sonra Türk bebek, Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliğinin koruyucu aileliğin tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlediği toplantılarına da katılan bir Türk koruyucu aileye verildi.

BAKANLIĞIN YURT DIŞI GİRİŞİMLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koruyucu ailelik uygulamasının yaygınlaştırılması için yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye'de çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunun kısa veya uzun süreli üstlenilmesini kapsayan koruyucu ailelik sistemi uygulanıyor.

Bu süreç Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının denetim ve gözetiminde yürütülüyor. Yurt dışında da özellikle Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde koruyucu ailelik uygulamasının yaygınlaşması amacıyla Bakanlığa bağlı ataşelikler bilgilendirme toplantıları düzenliyor. .