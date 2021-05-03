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Almanya'da 'dünyanın en büyük çocuk pornosu ağı' çökertildi
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Almanya'da 'dünyanın en büyük çocuk pornosu ağı' çökertildi

Alman polisi geçen ay düzenlenen bir operasyonla, 400 bin üyesi bulunan bir çocuk pornosu ağının çökertildiğini duyurdu.

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03.05.2021 12:44:16
Almanya'da 'dünyanın en büyük çocuk pornosu ağı' çökertildi

Alman polisi, dünyanın en büyük çocuk istismar platformlarından birini çökertti. Darknetolarak adlandırılan internetteki karanlık ağda faaliyet gösteren "Boystown” adlı platformun dünya çapında 400 bin üyesinin bulunduğu bildirildi.

Alman Federal Emniyet Teşkilatından (BKA) yapılan açıklamada platformu işleten iki kişiyle bir üyenin Almanya'da gözaltına alındığı, bir Alman vatandaşının uluslararası yakalama emriyle Paraguay'da tutuklandığı kaydedildi.

Zanlılar, çete kurarak çocuk istismarına yönelik pornografik içerikleri darknette yaymakla suçlanıyor. Platformda küçük yaştaki çocuklara yönelik en ağır cinsel istismarlara ait görüntüler de bulunduğu belirtiliyor.

40, 49 ve 58 yaşındaki baş zanlıların söz konusu sitenin yöneticileri olduğu, darkweb'deki sayfanın teknik işleyişinden sorumlu oldukları, ayrıca sitenin üyelerine polise yakalanma riskini en aza indirgemek üzere güvenlik tavsiyelerinde bulundukları belirtiliyor. 64 yaşındaki bir başka zanlının ise platforma 2019 Temmuz ayında üye olduğu ve 3 bin 500 pornografik içerik paylaşımıyla sitenin en aktif kullanıcılarından olduğu kaydedildi.

Zanlılara yönelik operasyonun Nisan ayı ortasında gerçekleştiği, Almanya'daki zanlıların tutuklandığı ve diğerinin Paraguay'dan iadesinin beklendiği bildirildi. Avrupa polis teşkilatı Europol koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyona Hollanda, İsveç, Avustralya, ABD ve Kanada polisinin de destek verdiği belirtildi.

Hessen eyaleti Adalet Bakanı Eva Kühne-Hörmann, operasyonun, "çocuk ve gençlere yönelik cinsel şiddetle mücadelede büyük bir başarı anlamına geldiğini belirterek "Bu tiksindirici platformun kapatılması, suç takibinin darknette de başarılı olduğunu ve suçluların burada kendini güvende hissedemeyeceklerini bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan